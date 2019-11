Ein Toter bei Protesten gegen Benzinrationierung im Iran

Bei Protesten gegen die Benzinrationierung ist im Süden des Irans mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das gab der Sprecher der Stadtverwaltung Sirjan, Mahmoud Mahmoudabadi, am Samstag bekannt. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Dutzende von Demonstranten hätten am Freitag versucht, Tankstellen und Öldepots in Brand zu stecken, sagte Mahmoudabadi nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna.

SN/APA (AFP)/STR Die Bevölkerung leidet unter der Erhöhung der Treibstoffpreise