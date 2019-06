Ein Toter bei Protesten gegen Haitis Staatschef Moise

Am Rande erneuter Proteste gegen Haitis Staatschef Jovenel Moise ist ein Mensch getötet worden. Der Mann erlitt in der Hauptstadt Port-au-Prince eine Schusswunde in der Brust, wie am Sonntag berichtet wurde. Bei den Protesten lieferten sich junge Männer und Sicherheitskräfte nahe des Präsidentenpalastes heftige Auseinandersetzungen.

SN/APA (AFP)/CHANDAN KHANNA Männer und Sicherheitskräfte lieferten sich Auseinandersetzungen