Ein Toter und Dutzende Verletzte bei Krawallen in Bolivien

Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Regierung und der Opposition ist in Bolivien ein junger Mann ums Leben gekommen. In Cochabamba seien bei Zusammenstößen zudem 95 Menschen verletzt worden, berichtete die Zeitung "La Razón" am Mittwoch.

SN/AFP/DANIEL WALKER Oppositionsführer Camacho tritt Präsident Morales