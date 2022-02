Ein undurchsichtiges Manöver

Russland erweitert seine Drohkulisse. Am Donnerstag startete eine große Militärübung in Belarus, eine höchst provokante Marineübung im Schwarzen Meer ist angesagt.

Der Waffenlärm rund um die Ukraine wird immer lauter. Am Donnerstag haben russische Truppen in Belarus gemeinsam mit ihrem Verbündeten in Minsk das Großmanöver "Unionsentschlossenheit 2022" gestartet. Am Sonntag soll außerdem die russische Kriegsflotte imposante Übungen im Schwarzen Meer beginnen, für die sie fast alle Gewässer vor der ukrainischen Südküste sperren will. Das ukrainische Außenministerium verurteilte das Seemanöver am Donnerstag in einer Erklärung scharf und betonte, man arbeite mit seinen Partnern, "vor allem jenen in der Schwarzmeer-Region", an einer "angemessenen ...