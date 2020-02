Laschet will mit Spahn als Vize die CDU aus der Krise führen. Doch auch Röttgen und Merz haben Ambitionen.

Es schien, als wollte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident seinem CDU-Kollegen Friedrich Merz die Bewerbung um den CDU-Vorsitz vorwegnehmen. Am Dienstagvormittag stellte Armin Laschet im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin seine Kandidatur vor. Gemeinsam mit Gesundheitsminister Jens Spahn als Stellvertreter will der NRW-Ministerpräsident ...