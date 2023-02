Ein unliebsamer Gast versetzt Amerika in Aufregung

China und die USA schicken einander vor einem Treffen unfreundliche Grüße. Nun bleibt der US-Außenminister zu Hause.

Neue Irritationen im Verhältnis zwischen den USA und China: Das US-Militär wirft Peking vor, einen großen Spionageballon über dem Norden der Vereinigten Staaten platziert zu haben. Das Verteidigungsministerium in Washington berichtete auch von Erwägungen, den Ballon abzuschießen. China gab am Freitag nach längerem Zögern zu, dass es ein chinesisches Flugobjekt sei, das aber lediglich wissenschaftlichen Zwecken diene und versehentlich von seiner Flugbahn abgekommen sei. Das Außenministerium in Peking äußerte auch Bedauern.

Dennoch hat US-Außenminister Antony Blinken kurzfristig eine ...