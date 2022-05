Eine bescheidene Parade mit viel Jubel

Zumindest verbal rüstet Wladimir Putin ab. Neue Drohungen gab es bei seiner Militärparade nicht.

"Lauf, Petja, lauf. Da kommen die Panzer", ruft Olga, als die Granitplatten am Neuen Arbat, der Prachtmeile Moskaus, zu vibrieren beginnen. Die Worte der Mutter gehen im Jubel und Klatschen der Menschen fast unter, die sich unweit des Kremls an die Absperrungen am Straßenrand drängen. Petja läuft zu seinem Zwillingsbruder. Die beiden Siebenjährigen streiten sich, wer zuerst auf die Schultern des Vaters dürfe. Petja bleibt unten. Die Panzer, die von ihrem Auftritt auf dem Roten Platz zurück zum Übungsplatz im ...