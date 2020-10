Eine historische Chance für Chile

Chiles Bevölkerung macht trotz Pandemie Werbung für die Volksabstimmung am Sonntag. Das Land entscheidet über das letzte Überbleibsel der Pinochet-Diktatur.

Was braucht es, um in Zeiten einer Pandemie politische Kampagnen zu machen? Für Lore López und ihre Freunde nicht viel mehr als eine Brücke, einen Sonnenuntergang, ein Megafon, Lautsprecherboxen, Musik, Fahnen, Halstücher, Transparente und große Buchstabentafeln. López, Anthropologin an der Universität von Chile und, wie sie sagt, "von Anfang an bei den Protesten des vergangenen Jahres dabei", hat mit rund 50 jungen und nicht mehr ganz jungen Freunden Stellung auf einer Brücke in Santiagos Stadtteil Providencia bezogen. In einer sicheren ...