Eine Inselnation scheut kein Risiko

Die Briten sind gegenüber dem engeren Verbund der Europäer bis heute auf Distanz geblieben. Der Publizist Thomas Kielinger erläutert, wie britische Charakterzüge auch die Brexit-Debatte bestimmt haben.

Cool und pragmatisch können die Briten sein, aber auch skurril und snobistisch. Auf dem Kontinent fragen viele: Wie ticken die Briten?

Die Briten sprechen stets vom Kontinent, wenn sie Europa meinen. Was bestimmt diese Haltung der Distanz vor allem? Thomas Kielinger: Die Briten haben eine andere DNA als die Kontinentaleuropäer, weil sie eine andere Geschichte haben. Sie sind eine Seefahrernation und stärker auf Risiken eingestellt, wie sie die Seefahrt mit sich bringt. In diesem Sinne hat schon Admiral Nelson seinen Kapitänen am Vorabend der Schlacht von Trafalgar 1805 eingeschärft, dass nichts sicher sei in einer Seeschlacht; dass etwas dem unberechenbaren Augenblick überlassen bleiben müsse. Es ist ein ganz gravierender Unterschied zwischen Insel und Kontinent. Das prägt die Briten bis heute außerordentlich, geostrategisch in jedem Fall.