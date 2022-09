Eine junge Russin erzählt: "Das eigene Land will dich umbringen. Für den Rest der Welt bist du der Feind."

Nach Kriegsausbruch schilderte die 31-jährige Yulia in Moskau, wie Putins Krieg die Lebensläufe liberaler Russinnen und Russen umschreibt. Heute erzählt sie von einer Gesellschaft, die sich nach der Teilmobilmachung im Schock befindet. Ein Gesprächsprotokoll.

"In den letzten Tagen hat sich die Stimmung in Moskau radikal verändert. Die Veränderungen traten ein, als Wladimir Putin erklärt hatte, in den Gebieten im Osten und Süden der Ukraine Referenden über den Anschluss an Russland abzuhalten. Erinnerungen an 2014 wurden wach. Wir alle wissen ja, was das Referendum auf der Krim für Russland gebracht hat.

Doch wirklich gekippt ist die Stimmung durch Putins Ankündigung einer Teilmobilmachung. Putin hat der russischen Bevölkerung versprochen, dass es nie zu einer ...