Eine kleine Elite und viele im Elend

In Lateinamerika gibt es auch soziale Erfolgsmodelle wie Costa Rica oder Uruguay. Doch bestimmend für das Bild dieser Weltregion bleibt der Gegensatz von Arm und Reich, analysiert der Schriftsteller Marko Martin.

"Das Haus in Habana" schildert Marko Martins Streifzüge durch die Städte Kubas. Das neue Buch des deutschen Schriftstellers beweist seine Lateinamerika-Passion. Martin ist fasziniert vom "sincretismo" dieses Kontinents, also der ethnischen und kulturellen Vermischung. Er zeigt sich begeistert über die Freude der Latinos am Fabulieren und Geschichtenerzählen. Wir fragten den Vielreisenden nach seinen Eindrücken von der politischen Situation in Lateinamerika.