Eine kurze Geschichte übers Abhören: Ein Präsident fällt, eine Zeitung stirbt

Geheime Sprachprotokolle sind keine Erfindung der Ära Kurz, in der Politik haben sie lange und unrühmliche Tradition.

Illegales Abhören und Mitschneiden wurde nicht im Geflecht um die möglicherweise kriminellen Machenschaften der Ära Kurz erfunden. Es gehört quasi zum Handwerkszeug der Machterhaltung - jedenfalls so lange, bis das Geheime doch öffentlich und dann womöglich gerichtsanhängig wird. Ein paar historische Beispiele.



Watergate: Das Ende einer Präsidentschaft

US-Präsident Richard Nixon hat alles getan, um den Skandal zu verhindern. Half aber nichts, denn es war halt alles nicht rechtens. Beim Einbruch ins Hauptquartier der Demokratischen Partei im Watergate Building im Juni 1972 sollten Wanzen installiert werden. Allen voran die beiden Journalisten Carl Bernstein und Bob Woodward deckten auf, dass Vertraute von Präsident Nixon den Einbruch in Auftrag gegeben hatten, um Material für den anstehenden Wahlkampf zu sammeln. Nixon unternahm alles, um das zu vertuschen - es wurden schließlich auch Mitschnitte von Gesprächen im Weißen Haus öffentlich und das FBI brachte auch andere Straftaten ans Tageslicht. Im August 1974 trat Nixon zurück und kam einem Amtsenthebungsverfahren zuvor.

Project Shamrock: Die Macht der NSA

30 Jahre lang, vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1975, las der US-Militärnachrichtendienst National Security Agency (NSA) in Kooperation mit dem Unternehmen Western Union täglich mit, was Amerikaner per Telegramm ins Ausland kommunizierten. 1975 flog das auf. Personelle Konsequenzen gab es nicht. Die Kompetenzen der NSA wurden aber genauer geregelt.

NSA gegen Merkel: Das Ende des Vertrauens

2013 wurde ein Abhörskandal um die NSA und den US-Geheimdienst bekannt, in dem unter anderem das Handy der damaligen deutschen Kanzlerin Angela Merkel bespitzelt wurde. Whistleblower Edward Snowden enttarnte die Spähaktion. Erst 2021 wurde bekannt, dass die Amerikaner Merkel und andere europäische Top-Politiker abhören konnten, weil Dänemark geholfen hatte. Man ließ die USA die geheime Abhörstation "Sandagergardan" in der Nähe von Kopenhagen nutzen, wie der Dänische Rundfunk und andere europäische Medien berichteten.

Stammheim: Das Ende des Deutschen Herbstes

Ganz anders gelagert als beim US-Militärgeheimdienst war das - staatliche - Abhören von Gefangenen in den Jahren 1975 und 1976 in der Justizvollzugsanstalt Stammheim. Mitgehört wurde, wenn sich RAF-Terroristen mit ihren Anwälten unterhielten. Man begründete das damit, dass man weitere, aus der Haft heraus organisierte Taten verhindern wolle. Verfassungswidrig war das - und doch hatte das keine Auswirkungen auf den Prozess gegen die RAF-Häftlinge.

"News of the World": Das Ende einer Zeitung

Promis, Opfer von Verbrechen und deren Angehörige wurden von Mitarbeitern der Zeitung "News of the World" abgehört. Die Mailboxen von fast 1000 Personen wurden in den frühen 2000er-Jahren dafür angezapft. Die Zeitung gehörte zum Medienkonzern News International von Rupert Murdoch. Der musste nach Auffliegen des Skandals harte Konsequenzen ziehen: Am 10. Juli 2011 erschien nach 168 Jahren die letzte Ausgabe von "News of the World".

Inter Mailand: Das Ende der Stürmerliebe

Die Vereinsbosse von Inter Mailand hatten das Gefühl, dass Christian Vieri, von 1999 bis 2005 Stürmer des Vereins, sich nicht korrekt - was immer das heißen sollte - benahm. Daher wurde er durch Detektive ausspioniert, um dem Stürmerstar "Ausschweifungen" nachweisen zu können. Dazu bediente man sich der Hilfe von Mitarbeitern der Telecom Italia. Ausschweifungen wurden keine festgestellt, aber die Gerichte stellten unsaubere Methoden fest. Und der Fußballverein Inter Mailand - in Komplizenschaft mit der staatlichen Telefongesellschaft - wurde zu einer Zahlung von einer Million Euro verurteilt.

Clinton-Lewinsky: Das Ende des Praktikums

Nur ins Wanken geriet die Präsidentschaft von Bill Clinton wegen eines Mitschnitts vom Geständnis einer pikanten Affäre. Praktikantin Monica Lewinsky - mit der Clinton ein Verhältnis hatte - erzählte ihrer Kollegin Linda Tripp von der Affäre. Tripp schnitt das Gespräch mit, es wurde schließlich wichtiges Beweismittel. Tripp allerdings wurde wegen der illegalen Aufzeichnung verurteilt.



Barschel: Das Ende einer Polithoffnung

Am Ende lag Uwe Barschel tot in einer Badewanne in einem Hotel in Genf. Er war wenige Tage zuvor als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein zurückgetreten. Er soll seinen Konkurrenten Björn Engholm bespitzelt haben. Jedenfalls wurde dieser anonym angezeigt und verleumdet. In Anlehnung an "Watergate", die Mutter aller Abhörskandale, wurde die norddeutsche Variante "Waterkantgate" genannt.