Eine Million Impfungen pro Tag: Japans später Sprint

Das einstige Musterland der Pandemieeindämmung hinkt beim Impfen weit hinterher. Doch auch wegen der Olympischen Spiele in Tokio soll es jetzt plötzlich ganz schnell gehen.

"Do not travel", heißt es seit Dienstag auf der Website der US-amerikanischen Botschaft in Tokio. Der Rat an US-Bürger ist unmissverständlich: Reisen Sie nicht nach Japan! Zu gefährlich sei die Lage angesichts der seit Wochen steigenden Infektionszahlen. Denn Japan erlebt gerade seine vierte Infektionswelle. Zwar sind 730.000 Ansteckungsfälle bei einer Bevölkerung von 126,5 Millionen noch relativ wenige. Doch das Gesundheitssystem der alternden Gesellschaft ist in Teilen schon kollabiert. So ist bei einer Erkrankung derzeit keine Behandlung garantiert.

Die ...