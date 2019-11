Eine Protestwelle rollt in Georgien

Die Polizei in Georgien löste am Montag gewaltsam eine Parlamentsblockade der Opposition aus. Zuvor hatte die Regierungsmehrheit die politische Öffentlichkeit empört, indem sie eine Reform des Wahlrechts trotz eigener Ankündigungen scheitern ließ.

Gegen 17 Uhr Ortszeit gingen die Sicherheitskräfte zum Angriff vor. Die mit Helmen, Schildern und Gummiknüppeln ausgerüsteten Einsatzpolizisten stürmten das Zeltlager der Opposition vor dem Parlament in Tiflis und drängten mehrere hundert Demonstranten ab. Dabei wurden Wasserwerfer eingesetzt und etwa 20 Menschen festgenommen. Etwa ein Dutzend Menschen setzte sich auf den Asphalt des Rustaweli-Boulevards vor dem Parlament, um den Vormarsch der Polizeiphalanx aufzuhalten. Später kam es zu vereinzelten Prügeleien zwischen Demonstranten und Polizisten, eine Person soll ins Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Seit Montagfrüh hatten die Demonstranten unter Führung mehrerer Oppositionsabgeordneter das Parlament belagert. Sie verweigerten Abgeordneten der Regierungspartei "Georgiens Traum" den Zutritt und erklärten, sie wollten das Gebäude so lange blockieren, bis die Regierung die gemeinsamen Forderungen von mehr als 20 meist westlich orientierten Oppositionsparteien erfüllt: vorgezogene Neuwahlen nach dem Verhältniswahlrecht, den Rücktritt der Regierung und die Reorganisation der Zentralen Wahlkommission.

Die Straßenproteste waren am Donnerstag ausgebrochen. Am Sonntag nahmen etwa 20.000 Menschen teil.

Vorige Woche scheiterte im Parlament zur allgemeinen Überraschung eine lange angekündigte Verfassungsänderung, die das gemischte Wahlrecht durch ein Verhältniswahlrecht ersetzen sollte. Der Oligarch und Vorsitzende des "Georgisches Traums", Bidsina Iwanischwili, der als starker Mann Georgiens gilt, hatte die Wahlreform persönlich in Aussicht gestellt. Dann aber enthielten sich zahlreiche seiner Abgeordneten der Stimme, sodass die Änderung nur 101 der 113 nötigen Stimmen erhielt.

Außer der Opposition glaubt auch ein Großteil der Öffentlichkeit an ein abgekartetes Spiel. Es gilt als offenes Geheimnis, dass das gemischte Wahlrecht, bei dem 77 Sitze über die Parteilisten, 73 aber in Mehrheitswahlkreisen vergeben werden, Iwanischwilis finanzkräftige Direktkandidaten bevorteilt. "Bei den vergangenen Parlamentswahlen haben in allen Mehrheitswahlkreisen Kandidaten der regierenden Partei gewonnen", konstatiert das Informationsportal Grusija Online. "Eben darum haben fast alle Oppositionsparteien ständig den Übergang vom gemischten zum Verhältniswahlrecht gefordert. Und eben darum hat der ,Georgische Traum', der seit 2016 feierlich verspricht, das gemischte Wahlsystem abzuschaffen, das noch nicht getan."

Auch gemäßigte Oppositionelle wie Lewan Berdsenischwili, früher Sowjet-Dissident und Gründer der "Republikanischen Partei", sind empört über den Rückzieher der Parlamentarier Iwanischwilis. "Sie verhöhnen die Opposition, die Jugend, die gesamte Bevölkerung", sagte er im SN-Gespräch. Die Botschaft der USA und die Delegation der EU in Georgien kritisierten in einer gemeinsamen Erklärung "die Unfähigkeit des Parlaments, die Verfassungsänderungen zu beschließen, die für den vollen Übergang zu einem Verhältniswahlrecht bei den Parlamentswahlen 2020 nötig sind, und äußerten ihr Verständnis für "die tiefe Enttäuschung eines Großteils der georgischen Gesellschaft". Zuvor hatten laut Sputnik zwölf Regierungsabgeordnete aus Protest ihre Fraktion verlassen.

Die Parteiführung des "Georgischen Traums" aber zeigte sich unbeeindruckt. "Bis zu den Wahlen bleibt weniger als ein Jahr", erklärte Parteisekretär Kacha Kaladse noch vor der Polizeiaktion. "Wir haben nicht vor, weiterhin irgendwelche Initiativen zu diskutieren, die das Wahlsystem betreffen."