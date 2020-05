Während in Salzburg das Leben um sie herum stillstand, versuchte Elisabeth Skärbäck Schlegel per Telefon ihren 75-jährigen Vater in Schweden davon abzubringen, ins Fitnessstudio zu gehen. Ein Gespräch über zwei Wege durch die Krise.

SN/gudo Elisabeth Skärbäck Schlegel lebt seit 15 Jahren in Salzburg. Ein Besuch in ihrer Heimat Schweden ist in weite Ferne gerückt.