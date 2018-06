Eine schwierige Freundschaft

Die Reise des Bundeskanzlers nach Israel ist ein Schritt zur Normalität, dem noch andere folgen müssen.

Es ist ein schwieriges Verhältnis, das Österreich mit Israel verbindet. Da ist die Mitverantwortung vieler Österreicher am Holocaust, die Österreichs Spitzenrepräsentanten erst nach Jahrzehnten einbekannt haben; da ist der hinhaltende Widerstand des offiziellen Österreich gegen "Wiedergutmachung" und Vermögensrückstellung. "Ich wäre dafür, dass man die Sache in die Länge zieht", sagte 1948 Innenminister Oskar Helmer zu diesem Thema, und genau so ist es auch gekommen; da ist der Umstand, dass jene Juden, die ihrer Ermordung durch Flucht entgingen, von Nachkriegs-Österreich nie zur Rückkehr eingeladen worden sind; da sind die antisemitischen Ausfälle Bundeskanzler Bruno Kreiskys ("Wenn die Juden ein Volk sind, so ist es ein mieses Volk"); da ist der "Fall Waldheim"; und da ist ein bis zum heutigen Tag vorhandener unterschwelliger Antisemitismus, vor allem bei sehr weit rechter (Liederbuchaffäre!) beziehungsweise sehr weit linker Seite, hier meist getarnt als "Israelkritik". Wobei sich Letztere dadurch auszeichnet, dass Verhaltensweisen, die jedem Land der Welt selbstverständlich zugebilligt werden, im Falle Israels sogleich helle Empörung auslösen. Etwa dann, wenn Israel sein Recht auf Landes- und Selbstverteidigung in Anspruch nimmt. In diesem Lichte ist es wenig verwunderlich, wenn Regierungsbildungen in Österreich von israelischer Seite mit besonderem Interesse verfolgt werden, vor allem dann, wenn wieder einmal die FPÖ in die Bundesregierung eintritt.

Dass Bundeskanzler Sebastian Kurz, der die FPÖ in die Regierung holte, gestern in Israel von Ministerpräsident Netanjahu ein "wahrer Freund Israels und des jüdischen Volkes" genannt wurde, ist dazu kein Widerspruch. Kurz zeichnet sich seit vielen Jahren durch israelfreundliche Politik aus; und es ist mehr als die übliche Politikerphrase, wenn der Kanzler sich wiederholt auf die "christlich-jüdischen Wurzeln" der österreichischen Kultur beruft. Selbst Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist ehrliche Gesinnung zu konzedieren, wenn er, wie beim Akademikerball, energisch gegen den Antisemitismus der Burschenschafter vorgeht. Oder wenn er, wie beim Mauthausen-Gedenken, die richtigen Worte zum Unsäglichen findet. Israel reagiert auf die Läuterung eines Mannes, dessen Partei von einem ehemaligen Nazi-Minister und einem ehemaligen SS-Offizier gegründet wurde, mit Skepsis. Was verständlich ist.

Und dennoch: Die Reise des Kanzlers nach Israel ist ein Schritt zur Normalität. Dem noch andere folgen müssen. Nicht zuletzt von der FPÖ.