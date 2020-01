"Eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen": So reagiert die Welt auf die Tötung des iranischen Generals durch die USA

Es ist eine gefährliche Eskalation, die die USA an den Rande eines Krieges mit dem Iran bringt. Die Ermordung von Ghassem Soleimani wird nicht ohne Folgen bleiben. Der Iran kündigt Vergeltung an.

Die Reaktionen aus Teheran sind klar: Der Iran will sich für den US-Luftangriff, bei dem der wichtigste Vertreter des iranischen Militärs im Ausland, Ghassem Soleimani, ums Leben kann, rächen. Die US-Demokraten und viele andere reagieren besorgt auf die Entwicklung im Konflikt zwischen USA und Iran. Ein Überblick über die Reaktionen.

Hassan Ruhani, iranischer Präsident

Ruhani hat nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani die USA scharf verurteilt und Vergeltung angekündigt. "Zweifellos werden der Iran und andere unabhängige Staaten dieses schreckliche Verbrechen der USA rächen", schrieb Ruhani am Freitag in einem Beileidsschreiben auf seiner Webseite. Diese feige Tat zeige die Verzweiflung der amerikanischen Nahostpolitik und wie die Amerikaner ihrer Interessen wegen alle menschlichen Prinzipien außer Acht ließen.

"Diese Tat ist ein weiterer dunkler Fleck für die USA", schrieb der Präsident. Das ganze iranische Volk sei bestürzt über die Ermordung des Generals. Gleichzeitig verdoppele dieser Mord den Willen des Irans im Kampf gegen die Expansionspolitik der USA, schrieb Ruhani. Außenminister Mohammed Dschwad Sarif twitterte: "Die Ermordung General Soleimanis (...) wird zu einer Eskalation der Krise führen." Solejmani sei ein Vorbild im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen.

Joe Biden, ehemaliger US-Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat

Nach der Tötung eines iranischen Generals bei einem US-Angriff im Irak stehen die Vereinigten Staaten nach Meinung des früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden möglicherweise "am Rande eines größeren Konflikts im Nahen Osten". US-Präsident Donald Trump habe soeben "eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen", schrieb der Präsidentschaftskandidat der Demokraten in einer am späten Donnerstagabend (Ortszeit) verbreiteten Stellungnahme.

Zwar habe der Kommandant der iranischen Al-Quds-Brigaden, Qassem Soleimani, es verdient, "für seine Verbrechen gegen amerikanische Soldaten" zur Rechenschaft gezogen zu werden. Doch habe der US-Angriff die bereits gefährliche Lage in der Region unnötig eskaliert, schrieb Biden.

Nancy Pelosi, demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses

Pelosi hat die Rechtmäßigkeit des US-Raketenangriffs in der irakischen Hauptstadt Bagdad infrage gestellt. Der Angriff sei "ohne Absprache mit dem Kongress" erfolgt, schrieb Pelosi in einer Stellungnahme, die in der Nacht zum Freitag von US-Medien verbreitet wurde. "Die höchste Priorität der US-Führung ist, das Leben von Amerikanern und deren Interessen zu schützen", erklärte die Demokratin demnach.

Moqtada al-Sadr, Iraks Schiitenführer

Der einflussreiche irakische Schiitenführer Moqtada al-Sadr reaktiviert nach dem tödlichen US-Angriff auf den iranischen Elite-General Qassem Soleimani seine Anti-US-Miliz. Über den Kurzbotschaftendienst Twitter rief er die Kämpfer seiner vor gut einem Jahrzehnt offiziell aufgelösten Mahdi-Armee am Freitag auf, sich "bereit zu halten".

Hassan Nasrallah, libanesischer Hisbollah-Führer

Auch der libanesische Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah hat zur Vergeltung aufgerufen. Die "verbrecherischen Mörder" müssten eine "gerechte Bestrafung" erhalten, erklärte Nasrallah am Freitag. Dazu seien alle "Widerstandskämpfer" weltweit verpflichtet. Nasrallah verwendet diesen Begriff gemeinhin in Zusammenhang mit seiner schiitischen Miliz und deren Verbündeten.

"Wir, die wir an seiner Seite standen, werden seinem Weg weiter folgen und Tag und Nacht danach streben, seine Ziele zu erreichen", erklärte Nasrallah. "Wir werden eine Fahne auf alle Schlachtfelder und an alle Fronten tragen und wir werden die Siege der Achse des Widerstands mit der Segnung seines reinen Bluts mehren." Mit dem Begriff der "Achse des Widerstands" bezog sich Nasrallah auf das Bündnis zwischen dem Iran, Syrien und der Hisbollah, das gegen Israel und die westliche Militärpräsenz in der Golfregion gerichtet ist.



