Das Feld der demokratischen Präsidentschaftsbewerber hat mit Kamala Harris eine Geheimfavoritin bekommen.

Parallelen zur Kandidatur Barack Obamas drängen sich auf. Wie dieser stammt Kamala Harris (54) aus dem amerikanischen Völkergemisch, der ihre Mutter aus Indien und ihren Vater aus Jamaika in Kalifornien zusammengebracht hat. Ihr Vorname ist in den USA so ungewöhnlich wie der Obamas. Weshalb sie nicht müde wird, den Amerikanern seine Aussprache beizubringen: "Komma-La".