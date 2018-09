Eine streitsüchtige Koalition

Kanzlerin Angela Merkel entschuldigt sich für die Causa Maaßen. Gleichzeitig beginnt neuer Streit zwischen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und SPD-Chefin Andrea Nahles.

Für Deutschlands Große Koalition (GroKo) gilt offenbar das Prinzip: Nach dem Streit ist vor dem Streit. Kaum hatten sich die drei Parteichefs Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Andrea Nahles (SPD) in der Causa Maaßen geeinigt, entzündete sich schon der nächste Streit. Laut Seehofer hätte die jetzige Lösung schon vor einer Woche gefunden werden können: "So wie der Vorschlag jetzt vorgelegt und beschlossen worden ist, ist er schon einmal in der Runde der drei Parteivorsitzenden besprochen worden." Insgesamt seien drei Optionen zur Diskussion gestanden: Leiter einer anderen Behörde, Sonderberater oder Staatssekretär.