Eineinhalb Stunden warten auf den Notarzt - britisches Gesundheitswesen am Rande des Kollapses

In britischen Notaufnahmen sterben aktuell jede Woche 300 bis 500 Menschen aufgrund von Verzögerungen. Die aktuelle Streikwelle hat die Situation verschlimmert. Dennoch haben viele Briten Verständnis für das streikende Krankenhauspersonal.

Die verwackelten Bilder zeigen signalgelbe Rettungswagen in nächtlicher Kulisse. Sie stehen in einer langen Schlange rechts und links einer Straße, die zum Spital in Peterborough führt, einer Stadt im Osten Englands. "Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Wagen es genau waren", sagt Hannah und blickt dabei auf den Bildschirm ihres Smartphones.

Ihr Vater, ein Diabetiker, lag nach einem Sturz fast zwei Tage in seiner Wohnung, bevor er gefunden wurde, berichtet die Frau, die ihren Nachnamen nicht ...