Einfache Antworten werden dem Grauen des Krieges in der Ukraine nicht gerecht

Im erbitterten Kampf um Bachmut kalkulieren Russen wie Ukrainer mit menschenverachtenden Rechnungen. Dennoch bleibt ein Punkt völlig unstrittig.

Eins zu fünf. Oder doch nur eins zu drei? Das sind Zahlen, die Fachleute nennen, wenn sie die "Schlacht um Bachmut" analysieren. Demnach sterben in der apokalyptisch zerbombten Frontstadt mindestens dreimal mehr russische Soldaten als ukrainische.

Das ist so, weil eine angreifende Armee im Häuserkampf meist größere Verluste erleidet. Vor allem aber, weil Kremlchef Putin siegen will - koste es, was es wolle.

Aber wie steht es um Selenskyj? Darf der ukrainische Präsident, der für Freiheit und Menschenrechte ficht, ähnlich zynisch rechnen? Selenskyj hat entschieden, den Kampf in Bachmut aus strategischen Gründen fortzusetzen. Klarer formuliert: Weil dort mehr russische als ukrainische Soldaten sterben. Die Armee des Aggressors soll sich aufreiben und damit die eigene Gegenoffensive erleichtern.

Es sind das menschenverachtende Rechnungen. Wer im Westen dazu verzweifelt "Nein" sagt, hat gute Gründe. Das gilt aber ebenso für jene, die verzweifelt "Ja" sagen und sich hinter Selenskyj stellen. Denn unstrittig sollte sein, dass die Verantwortung für das Gemetzel allein bei Putin liegt.

Was tun? Sofort verhandeln, sagen die einen. Waffen liefern, sagen die anderen. Wer die Argumente ohne Zorn und Eifer würdigt, wird beiden Seiten den Willen zum Guten nicht absprechen können. Richtig ist aber auch: Wer nach einem Jahr Krieg so tut, als gäbe es einfache Antworten, wird dem Grauen nicht gerecht.