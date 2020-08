Einige Grenzübergänge im Burgenland nach Ungarn teils offen

Die Landespolizeidirektion Burgenland hat am Montag Details zu den Grenzschließungen bzw. Einreisebeschränkungen nach Ungarn bekannt gegeben, die am Dienstag in Kraft treten. Sieben Grenzübergänge bleiben rund um die Uhr und drei weitere tagsüber geöffnet. Internationaler Personen- und Gütertransitverkehr ist ausschließlich über den Autobahngrenzübergang Nickelsdorf (Ostautobahn A4) möglich.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Im Frühjahr kam es nach den Grenzschließungen zu massiven Staus