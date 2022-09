Einige Staatsoberhäupter wollen nicht mit dem Bus zur Trauerfeier der Queen fahren

Aus logistischen Gründen sollen europäische Monarchen, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder auch das japanische Kaiserpaar in London den Bus nehmen. Das gefällt nicht allen.

Die Oberhäupter mehrerer Regierungen wehren sich offenbar dagegen, per Bus zur Trauerfeier für die Queen gebracht zu werden. Das Portal "Politico" berichtet, Diplomaten versuchten, Ausnahmen vom Park-and-Ride-System zu erwirken.

Die britische Regierung plant, dass die angereisten Staatsgäste ihre Fahrzeuge an einem geheimen Treffpunkt im Westen Londons stehen lassen und dort in Reisebusse steigen sollen. Zu den Gästen zählen die Könige von Belgien, Spanien, Schweden und den Niederlanden, aber auch Staatschefs und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Es werde nur sehr wenige Ausnahmen geben, berichtete die BBC. US-Präsident Joe Biden fährt offenbar wie üblich in seiner gepanzerten Limousine vor, die als "The Beast" bekannt ist. Für den israelischen Präsidenten Izchak Herzog werde eine ähnliche Ausnahme gemacht.

Das Onlineportal "Politico" schrieb, die hochrangigen Gäste würden von einem geheimen Treffpunkt im Westen der britischen Hauptstadt aus mit Luxusbussen zur Westminster Abbey gefahren. Es werde erwartet, dass auch der japanische Kaiser und seine Ehefrau Kaiserin Masako, deren Besuch als besondere Ehre gilt, in einen Bus einsteigen. Gegen die Vorgabe rege sich aber erhebliche Kritik.

Der BBC zufolge verteidigten die Organisatoren die Regelung. "Es geht nicht um Fahrzeuge. Es geht darum, sicherzustellen, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Platz sind", zitierte der Sender einen britischen Regierungsbeamten. "Rechnen Sie nach, sie können einfach nicht in separaten Autos kommen."

Zahlreiche Straßen rund um die Westminster Abbey im Zentrum von London werden gesperrt und von Menschenmengen gesäumt sein, sodass es kaum Platz für die enorme Zahl an zu erwartenden Staatskarossen geben wird.

Laut BBC sind etwa 300 Regierungsmitarbeiter rund um die Uhr mit den Vorbereitungen für den Staatsakt am Montag beschäftigt, die dafür aus verschiedenen Ministerien und Behörden abgezogen wurden.

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat nach eigenen Worten kein Problem damit, mit ihren Amtskollegen im Bus zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. anzureisen. "Es macht Sinn", sagte Ardern am Sonntag im BBC-Interview. "Ich kann die Aufregung darum gar nicht verstehen." Auch bei anderen Großveranstaltungen sei sie schon Bus gefahren.

Großbritannien hat volle diplomatische Beziehungen mit etwa 185 Ländern auf der Welt. Wegen des begrenzten Platzes in der Westminster Abbey konnte pro Land nur ein Repräsentant plus Partner eingeladen werden. Ausgenommen davon sind die 14 Länder des Staatenverbundes Commonwealth, in denen die Queen das Staatsoberhaupt gewesen war. Erst gar nicht eingeladen wurden Staaten, zu denen die diplomatischen Beziehungen schwer belastet sind, wie Syrien, Venezuela und Afghanistan. Wegen des Krieges in der Ukraine waren auch Vertreter aus Russland und Weißrussland nicht erwünscht und Länder wie Iran, Nordkorea und Nicaragua erhielten nur Einladungen auf Botschafterebene.