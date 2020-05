Einigung auf Machtteilung in Afghanistan

Der afghanische Präsident Ashraf Ghani und sein Rivale Abdullah Abdullah haben sich nach monatelanger politischer Krise auf eine Machtteilung geeinigt. Abdullah werde Vorsitzender des Nationalen Aussöhnungsrates - der Rat für Friedensgespräche mit den radikal-islamischen Taliban. Mitglieder seines Wahlkampfteams würden zudem in die Regierung aufgenommen, so ein Sprecher am Sonntag via Twitter.

SN/APA (AFP)/WAKIL KOHSAR Zugeständnisse von Ghani an Abdullah