Einigung auf Waffenruhe in Libyen während Opferfest

Die Konfliktparteien in Libyen haben sich unter UNO-Vermittlung auf eine Waffenruhe während des muslimischen Opferfests geeinigt. Bei einem Anschlag auf einen UN-Fahrzeugkonvoi am Samstag in Benghazi wurden unterdessen drei UN-Mitarbeiter getötet. Etwa ein Dutzend Menschen wurden bei der Explosion vor einer Bank verletzt. Sicherheitskreisen zufolge war der Anschlag gegen einen UN-Konvoi gerichtet.

SN/APA (AFP)/- Bei dem Anschlag in Benghazi kamen drei Menschen ums Leben