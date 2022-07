Einigung über Getreideexport aus Ukraine in Reichweite

Russland und die Ukraine beraten am Mittwoch in der Türkei über eine Wiederaufnahme der Getreidelieferungen über das Schwarze Meer. An dem Treffen in Istanbul werden auch Vertreter der UNO und der Türkei beteiligt sein. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sieht eine Einigung in Reichweite. "Wir sind bereit, Getreide auf den internationalen Markt zu exportieren", sagte Kuleba der spanischen Zeitung "El Pais". Man sei "zwei Schritte" von einer Vereinbarung entfernt.

SN/APA/AFP/OLEKSANDR GIMANOV Verhandlungen über Getreideexporte