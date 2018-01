Einkaufen, ein absurdes Unterfangen

In Venezuela gibt es kaum noch etwas zu essen. Und wenn doch, dann ist es nicht zu bezahlen. Aus Angst vor Hungerrevolten öffnen viele Geschäfte gar nicht mehr.

Óscar Ortiz wollte sich kurz vor Weihnachten ein Bier für die Feiertage gönnen und stellte sich in die Schlange einer Spirituosenhandlung in Caracas. Zu dem Zeitpunkt kostete die Flasche noch 10.000 Bolívares. Als Ortiz zwei Stunden später dran war, hatte sich der Preis um 30 Prozent auf 13.000 Bolívares erhöht. "Ich wusste nicht, was Hyperinflation ist, jetzt weiß ich es", sagt der junge Mann noch immer ungläubig.