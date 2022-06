Einläuten eines "historischen Moments"

Die Ukraine und Moldau sollen offiziell Kandidaten für einen EU-Beitritt werden.

Ursula von der Leyen hatte sich am Freitag in die Nationalfarben der Ukraine gekleidet. Sie trug blaue Bluse mit gelbem Blazer. Spätestens da war klar, wie die Sache laufen würde, als die Kommissionschefin am Vormittag zur Kollegiumssitzung im 13. Stock des mächtigen Berlaymont-Gebäudes in Brüssel eintraf. Die Kommission segnete die drei Berichte ab, welche die EU-Beamten in den vergangenen Wochen zu den Beitrittsansuchen der Ukraine, Moldaus und Georgiens erstellt hatten.

Fazit: Die Brüsseler Behörde empfiehlt, der Ukraine und ...