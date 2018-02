Einmischung der Russen ist erwiesen

US-Präsident Donald Trump spricht noch immer von einer "Erfindung". Aber Sonderermittler Robert Mueller klagt jetzt 13 Personen aus der Russischen Föderation wegen Einflussnahme auf den US-Wahlkampf an.

Robert Mueller trat persönlich nicht in Erscheinung. Der Sonderermittler überließ Rod Rosenstein die Aufgabe, die 37 Seiten lange Klageschrift vorzustellen, die jetzt wie eine politische Bombe in der amerikanischen Hauptstadt einschlug. Denn der stellvertretende Justizminister sagte, was Präsident Donald Trump bisher nicht über die Lippen geht: dass Moskau sich 2016 massiv in den Wahlkampf der USA eingemischt hat.