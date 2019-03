Einreiseverbot für ORF-Korrespondent Wehrschütz in Ukraine

Die Ukraine hat am Donnerstag gegen den ORF-Korrespondenten Christian Wehrschütz ein Einreiseverbot verhängt. Wie der Sprecher des Außenministeriums in Wien, Peter Guschelbauer, in einer schriftlichen Stellungnahme mitteilte, sei dies der österreichischen Botschaft in Kiew vom ukrainischen Außenministerium bestätigt worden.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Für AM Kneissl ein "in Europa inakzeptabler Akt der Zensur"