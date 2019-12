Einschränkungen im Zugverkehr wegen Streiks in Frankreich

Die Streiks gegen die geplante Pensionsreform in Frankreich haben auch am Samstag für starke Einschränkungen im Verkehr gesorgt. Laut staatlicher Bahngesellschaft SNCF blieb der Zugverkehr auch am zehnten Streiktag in Folge "stark gestört". Im Durchschnitt fuhr nur jeder vierte TGV-Schnellzug. In Paris blieben neun der 14 Metrolinien weiter geschlossen, auch im Busverkehr gab es Einschränkungen.

SN/APA (AFP)/MARTIN BUREAU Am Bahnhof Gare de L'Est regt sich nichts