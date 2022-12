Elf Drohnen über ukrainischer Hauptstadt Kiew abgeschossen

Die ukrainische Luftabwehr hat elf im Iran hergestellte Drohnen über der Hauptstadt Kiew abgeschossen. Dies teilte die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt am Mittwoch in der Früh mit. Ein Drohnenfragment habe dabei Schäden an zwei Verwaltungsgebäuden im zentralen Schewtschenkiwskyj-Bezirk verursacht, hieß es weiter. "Informationen über Opfer müssen noch geprüft werden."

SN/APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA Drohne im Anflug auf die ukrainische Hauptstadt Kiew