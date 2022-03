Elf Gegenkandidaten für Macron bei Präsidentschaftswahl

Zur Präsidentschaftswahl in Frankreich im nächsten Monat treten gegen Amtsinhaber Emmanuel Macron elf weitere Kandidatinnen und Kandidaten an. Das teilte der Verfassungsrat in Paris am Montag mit. Insgesamt hatten 65 Bewerber offiziell Interesse am höchsten Staatsamt bekundet. Die meisten bekamen jedoch nicht die erforderlichen Unterschriften von mindestens 500 gewählten Politikern zusammen.

SN/APA/AFP/JOEL SAGET/ERIC FEFERBER Die zwölf Kandidatinnen und Kandidaten