Elf Tote bei "Terroranschlag" auf russischem Militärgelände

Auf einem Militärübungsgelände in der südrussischen Region Belgorod sind am Samstag elf Menschen bei einem "Terroranschlag" ums Leben gekommen. Wie russische Nachrichtenagenturen weiter berichteten, sollen zwei Personen das Feuer auf eine Gruppe von Freiwilligen eröffnet haben, die sich zum Kampf in der Ukraine gemeldet hätten. 15 Personen seien verletzt worden.

SN/APA/AFP/JUAN BARRETO Russische Freiwillige bei der Militärausbildung (Symbolbild)