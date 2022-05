Elisabeth Borne wird neue Premierministerin Frankreichs

Frankreich erhält erstmals seit 30 Jahren wieder eine Frau an der Spitze der Regierung. Präsident Emmanuel Macron ernannte die bisherige Arbeitsministerin Élisabeth Borne (61) am Montag zur neuen Premierministerin. Borne stand lange den Sozialisten nahe und schloss sich 2017 der von dem Liberalen Macron neugegründeten Partei La République en Marche an.

SN/APA/AFP/MARTIN BUREAU Elisabeth Borne ist erst die zweite Premierministerin in Frankreich