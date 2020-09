Emir von Kuwait mit 91 Jahren gestorben

Der Emir von Kuwait, der den ölreichen Staat am Persischen Golf seit 2006 regierte, ist tot. Scheich Sabah al-Ahmed al-Jaber al-Sabah starb am Dienstag im Alter von 91 Jahren, wie sein Palast der staatlichen Nachrichtenagentur KUNA zufolge mitteilte. Sein designierter Nachfolger ist sein Bruder, Kronprinz Scheich Nawaf al-Ahmad al-Sabah. Der Emir versuchte sich als Vermittler bei Konflikten in der Region.

SN/APA (AFP)/YASSER AL-ZAYYAT Dem verstorbenen Scheich folgt sein Bruder als Emir nach