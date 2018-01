Emmanuel Macron angelt nach Großaufträgen Chinas

Frankreichs Präsident lässt bei seinem Besuch in der Volksrepublik aber auch das Thema Menschenrechte nicht aus.

Was bedeutet das Pferd? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping ein edles Ross als Geschenk mitgebracht. In China begannen sofort die Spekulationen, welche Bedeutung die Gabe hat. Das Pferd symbolisiere einen "Weg von tausend Meilen" und stehe damit für langfristig gute Beziehungen, meinen die einen. Andere sehen darin eine aggressive Geste; Macrons chinesischer Name Ma Ke Long lasse sich als Kampfansage deuten: "Das Pferd besiegt den Drachen."