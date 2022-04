Emmanuel Macron, der ungeliebte Favorit

Vor der ersten Wahlrunde führt der amtierende Präsident in Umfragen. Doch eine Konkurrentin holt auf.

Das alte Feuer, es ist noch spürbar. Emmanuel Macron springt am Samstag auf eine Bühne, deren Stufen in den französischen Nationalfarben gestrichen sind. Mehrere Pulte stehen hier, zwischen denen er locker hin und her geht, um sich abwechselnd in jede Richtung des Saals zu wenden. Solche Auftritte hat Macron bereits 2017 absolviert, als er als 39-jähriger Newcomer den Wahlkampf und mit dem Sieg die Parteienlandschaft durcheinanderwirbelte. Eine optimistische, proeuropäische Kampagne führte Macron damals. Bei Kundgebungen überschlug sich schon mal seine ...