Emmanuel Macron liegt vorn

Der neue französische Präsident bleibt der alte: Amtsinhaber Emmanuel Macron hat sich laut ersten Hochrechnungen gegen Marine Le Pen durchgesetzt.

Emmanuel Macron hat laut ersten Hochrechnungen die französische Präsidentschaftswahl gewonnen. Mit 58,2 Prozent lag er beim Ipsos-Institut vor seiner Konkurrentin, der Rechtspopulistin Marine Le Pen. Sie kam in der Hochrechnung auf 41,8 Prozent. Bis ein offizielles Endergebnis feststeht, dauert es noch. Die Wahllokale schlossen um 20 Uhr.

Die französische Wahlbehörde hatte vergangene Woche erklärt, dass die acht wichtigsten Meinungsforscher des Landes sich verpflichtet hätten, keine Nachwahlbefragungen zu veröffentlichen. Alles, was angeblich Ergebnisse vor Schließung der letzten Wahllokale wiedergebe, könne bestenfalls als Gerücht betrachtet werden.

Der 44-jährige Macron und seine Frau Brigitte gingen in Le Touquet am Ärmelkanal zur Wahl, wo sie ein Ferienhaus besitzen. Die 53-jährige Le Pen gab in ihrer nordfranzösischen Hochburg Henin-Beaumont ihre Stimme ab. Beide Kandidaten suchten dabei noch einmal das Gespräch mit Anhängern und Wählern.

Die Wahlbeteiligung betrug um 17.00 Uhr laut Innenministerium 63,23 Prozent und war damit mehr als zwei Prozentpunkte niedriger als vor fünf Jahren (65,30 Prozent) zur selben Uhrzeit. Sie war zudem fast zwei Punkte niedriger als in der ersten Wahlrunde am 10. April.

Die Enthaltung dürfte nach Schätzungen von vier Meinungsforschungsinstituten bei 28 Prozent liegen und damit um 2,5 Prozentpunkte höher als 2017. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre war mit einer hohen Enthaltung gerechnet worden, zumal derzeit Schulferien sind.

In den letzten Umfragen kam Macron auf 56,5 Prozent und lag damit rund zehn Prozentpunkte vor Le Pen. Er ist jedoch weit von seinem Ergebnis von 2017 entfernt, als beide Kandidaten schon einmal gegeneinander angetreten waren. Damals siegte Macron mit 66,1 Prozent zu 33,9 Prozent und wurde mit 39 Jahren der jüngste Präsident der Fünften Republik.

Macron wäre im Fall einer Wiederwahl der erste Präsident seit Jacques Chirac im Jahr 2002, der eine zweite Amtszeit antritt. Falls er gewinnt, wird er voraussichtlich auf dem Champ de Mars am Fuße des Eiffelturms seine Siegesrede halten.

Unterdessen wurde in der westfranzösischen Großstadt Rennes eine für den Wahlabend geplante Demonstration radikaler linker Gruppen verboten. Hintergrund ist die Sorge vor Ausschreitungen. Die nicht angemeldete Versammlung ab 20.00 Uhr sei illegal, teilte die Präfektur am Sonntag mit.