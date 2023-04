Emmanuel Macron: Warum sein Zauber verflogen ist

Emmanuel Macron ist nach dem ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit innenpolitisch geschwächt. Auch international irritiert er seine Partner.

Sein Vorgänger François Hollande sprach gern von einem "Werkzeugkasten" oder einer Art "Ideenkiste", die er nun auspacke, immer dann, wenn er in einer politischen Sackgasse steckte. In Ansprachen erklärte der frühere französische Präsident dann seine Pläne, um die Menschen wieder von sich zu überzeugen - meist vergeblich. 2017 trat er erst gar nicht mehr an, zu aussichtslos erschien so ein Vorhaben.

Emmanuel Macron drückte sich etwas eleganter aus, aber die Situation erinnerte an Hollandes verzweifelten Griff in die ...