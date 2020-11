Emotionale Zeremonie erinnerte an Anschlagsopfer von Nizza

Frankreich hat mit einer bewegenden Zeremonie der drei Toten des Anschlags von Nizza gedacht. "Der Terrorismus greift an, wer wir sind, was unsere Identität ausmacht, unsere Freiheit, unsere Kultur und schließlich unser Leben", sagte Premierminister Jean Castex am Samstag auf dem Schlosshügel von Nizza. Ein 21-jähriger Tunesier hat den Ermittlern zufolge vor gut einer Woche in einer Kirche in Nizza drei Menschen brutal mit dem Messer attackiert und getötet.

SN/APA (AFP/POOL)/VALERY HACHE Trauerfeier in Nizza