Ende der Getreide-Blockade - Erstes Schiff verlässt Ukraine

Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat wieder ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen. Das Frachtschiff "Razoni" brach am Montag früh über das Schwarze Meer in Richtung Libanon auf. Es hat nach offiziellen Angaben rund 26.000 Tonnen Mais geladen. Die unter der Flagge von Sierra Leone fahrende "Razoni" wird am Dienstag gegen 14.00 Uhr MESZ in Istanbul erwartet, wo sie vor der Weiterfahrt inspiziert werden soll.

SN/APA/AFP/OLEKSANDR GIMANOV Die "Razoni" bringt erstmals wieder Getreide aus der Ukraine