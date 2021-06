Ende der Sklaverei wird Feiertag in den USA

Künftig wird der "Juneteenth" ein bundesweiter Feiertag. Eine Frau hat sich auf besondere Art dafür eingesetzt.

Es war kurz vor ihrem 90. Geburtstag, als Opal Lee zu einem langen Marsch nach Washington aufbrach. Die Afroamerikanerin aus Fort Worth im US-Bundesstaat Texas hatte sich vorgenommen, den mehr als 1400 Meilen (rund 2250 Kilometer) langen Weg in Etappen von jeden Tag zweieinhalb Meilen zurückzulegen. Eine symbolische Distanz, die an die zweieinhalb Jahre erinnerte, die es nach Ende des Bürgerkriegs in Texas brauchte, bevor Gordon Granger, General bei der siegreichen Unionsarmee, den Sklaven von Galveston ihre Freiheit verkündete. Das ...