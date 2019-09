Endgültiges Wahlergebnis in Israel erst am Mittwoch

Das endgültige Ergebnis der Parlamentswahl in Israel wird erst am kommenden Mittwoch verkündet. Die Wahlkommission teilte am Freitag mit, nach Auszählung fast aller Stimmen komme die Mitte-rechts-Liste Blau-Weiß von Benny Gantz auf 33 Sitze, der konservative Likud von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auf 31. Die Auszählung der Stimmzettel aus 14 Wahllokalen sei jedoch noch nicht abgeschlossen.

SN/APA (AFP)/MENAHEM KAHANA Netanyahu kämpft um sein politisches Überleben