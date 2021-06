Endlich wieder Espresso

Italien kehrt zurück zu alten Ritualen. Bald gibt es auch mehr Lockerungen für beliebte Reiseziele.

Als das Telefon klingelt, ruht Mary Cipollini gerade. Es ist Nachmittag in Codogno, jener Stadt in der Lombardei, die im Februar 2020 erster Corona-Hotspot Italiens wurde. Cipollini hat einen anstrengenden Morgen in der Bar Centrale hinter sich. Seit Dienstag dürfen die Italiener wieder am Tresen in der Bar ihren Caffè trinken, das war wegen der Corona-Auflagen bislang verboten.

Das normale Leben hat in Italien viel mit dem morgendlichen Kaffeeritual in der Bar zu tun. Überall im Land strömten ...