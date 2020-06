Endrunde der Kommunalwahlen in Frankreich

In knapp 5.000 Kommunen Frankreichs wählen die Bürger am Sonntag in einer Stichwahl ihre Kommunalvertreter. Die zweite Runde der Wahlen war eigentlich für Ende März geplant, musste aber wegen der Covid-19-Pandemie verschoben werden. Die Wahlbeteiligung lag Sonntagmittag bei 15,29 Prozent, das waren mehr als vier Punkte weniger als bei der Abstimmung 2014, wie das Innenministerium mitteilte.

SN/APA (AFP)/RAYMOND ROIG In den Wahllokalen gilt Maskenpflicht