Endspiel für Ex-Präsident Lula

Am Mittwoch fällt das Urteil im Korruptionsprozess gegen Brasiliens ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Seine Anhänger versprechen: Nur über unsere Leichen wandert er ins Gefängnis.

Gleisi Hoffmann wird in Brasilien auch als "Crazy Hoffmann", als "verrückte Hoffmann" bezeichnet. Die resolute Dame ist Chefin der linken Arbeiterpartei (PT). Sie droht mit Toten, wenn für den ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva die Handschellen klicken sollten. "Wenn sie Lula festnehmen wollen, werden sie Leute töten müssen." Zehntausende Anhänger werden am Mittwoch in Porto Alegre erwartet, wo im Regionalen Bundesgericht der linke Hoffnungsträger und Ex-Präsident womöglich zu einer langen Haftstrafe verurteilt wird.