Endspurt im Rennen um das Präsidentenamt

Donald Trump und Joe Biden touren durch die 14 Swing States und bieten fundamental entgegengesetzte Visionen für Amerika an.

Mit düsteren Warnungen hat US-Präsident Donald Trump im Wahlkampfendspurt die Furcht vor möglichen Unruhen nach der Präsidentschaftswahl am Dienstag geschürt. Falls nicht schnell ein klarer Wahlsieger feststehe, könnte "Chaos in unserem Land" ausbrechen, sagte er bei einer Kundgebung im US-Bundesstaat Pennsylvania am Samstag. In den Wochen bis zur möglichen Ausrufung des Endergebnisses könnten "sehr schlimme Dinge" passieren, mahnte Trump, der am Wochenende einen Kampagnenmarathon absolvierte. Trotz schlechter Umfragewerte gab Trump sich siegessicher. "Unsere Zahlen sehen überall SEHR gut aus", schrieb ...