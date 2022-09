Überwintern in Griechenland: Nordeuropäer sollen im Süden Heizkosten sparen

Die Nordeuropäer sollen im warmen Süden Heizkosten sparen. Nicht nur die Griechen entdecken auf Inseln wie Rhodos, Kos oder Kreta mit 300 Sonnentagen eine Marktlücke.

Der Sommer war spitze. Noch liegen die Zahlen für den Monat September nicht vor, aber alles deutet darauf hin, dass Griechenland im Tourismus nach zwei Jahren Coronaflaute in dieser Saison das Niveau des bisherigen Rekordjahres 2019 sogar übertroffen hat. Auf diesem Erfolg will sich Tourismusminister Vasilis Kikilias aber nicht ausruhen. Er wirbt jetzt um Langzeiturlauber, die den Winter in Griechenland verbringen sollen. So könnten die Nordeuropäer den horrenden Heizkosten entkommen, sagt der Minister. "In Nordeuropa dauert die Heizperiode sechs Monate, ...