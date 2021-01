England befürchtet Lockdown bis Ostern

Die Coronapandemie ist seit dem Auftreten einer Virusmutation außer Kontrolle. In Londons Spitälern herrscht Ausnahmezustand.

Die Straßen verlassen, die Pubs verriegelt, die Geschäfte geschlossen, die U-Bahn leer, Millionen von Menschen zu Hause. Wieder einmal hat sich eine dumpfe Stille über London gelegt, das Epizentrum der Krise im Königreich. Bürgermeister Sadiq Khan hat am Freitag wegen der "schwerwiegenden Situation" in den Krankenhäusern den Ausnahmezustand ausgerufen. Derzeit trägt hier jeder 30. Bewohner das Coronavirus. Die Zahl der eingelieferten Patienten mit Covid-19 hat sich in nur zwei Wochen verdoppelt. Landesweit war laut offiziellen Daten bereits Anfang Jänner jede ...